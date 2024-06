Nada puede con ‘TCMS’

Creado: Actualizado:

Hay que rendirse a la evidencia. Tu cara me suena es inmune a cualquier error, humano o de criterio, y sigue encabezando, viernes tras viernes, los índices de audiencia, dejando atrás, muy atrás, a sus competidores. Ya lo hemos dicho aquí más de una vez. Es el mejor programa de entretenimiento familiar que puede encontrarse ahora mismo en abierto. Y eso que tiene una larga lista de peros, como su excesiva duración. Después de tres horas, ya entrada la madrugada, aún no hay manera de saber quién ha sido el ganador de la gala. Se anuncia el inicio a las 21.50, pero no comienza hasta las 22.30, entre tandas de anuncios e interminables promociones, que se repiten en el plató de tres a cuatro veces, además de tres cortes publicitarios cortos (volvemos en un minuto) y dos de largos (volvemos en siete), pero ¿qué quieren?, se ve que el espectador es masoquista. Se llora cada vez que advierten que Àngel Llàcer está malito (ya se ha perdido cuatro galas), se ríe con Juanra Bonet, el mejor de esta edición, y se admira David Bustamante, brillante como Sin Bandera.