Nos perdió el diccionario

Después de liderar el concurso hasta la última prueba, Almacelles se estrelló en El Grand Prix en la recta final, como si se tratara de la tanda de penaltis. Los del Segrià llegaron a ella con ventaja en el marcador, 22-21, pero perdieron los papeles en el reto de El diccionario después de mandar en los ejercicios de fuerza y habilidad, pero en la ronda cultural, que en realidad es la que decide el juego, fracasaron estrepitosamente. Lo del fracaso viene a cuento porque en el ejercicio no solamente se suma si aciertas, sino que resta (si fallas). Y Almacelles erró en sus tres oportunidades. Con una nefasta Lorena Castell (Barcelona, 1981) como madrina, que hace preguntarse si no encontraron a ningún leridano o leridana para cumplir con su cometido, porque los de Bembibre sí tuvieron a un leonés, Leo Harlem, en ese rol. Ni ella, que se otorgó la voz cantante; ni el alcalde, Joan Bosch, ni el asesor fueron capaces de dar en la diana ante Gulusmear (dijeron no y fue sí); Hipodriliática (apostaron por el sí y fue no) y Chozno (no y sí). Con solo 13 puntos es más que difícil entrar en semifinales.