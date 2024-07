Audiencia toda, ritmo ninguno

Creado: Actualizado:

Sin duda nos estamos haciendo pesados con el tema, pero es que no nos cabe en la cabeza como programas como Tu cara me suena, los viernes, o La Voz, los sábados, sean líderes de audiencia cuando se convierten en un verdadero tormento para el espectador. ¿Son entretenidos? Mucho. ¿Emocionantes? Bastante que serían más de no ser por el postureo de coaches y jurados. ¿Familiares? Del todo. ¿Malos rollos? Ninguno más allá, en el caso de La Voz Kids, de hacer pasar a los niños por el trauma de ser eliminados. ¿Entonces, en qué chirría la cosa? En la falta de ritmo, que convierte el show en un ataque de nervios. Este sábado, por citar un ejemplo, finalísima de La Voz Kids. A las 21.50 se anuncia el manido “a continuación”. A las 22.10 “comienza ya”. A las 22.30 se emite un resumen de las semifinales. A las 22.40, entre opiniones de los coaches y de los finalistas, aún no ha empezado la gala. Pero es que a las 00.50 aún no se sabían los nombres de los cuatro finalistas. Como tenían que cantar, más la publicidad y la votación, a las 01.50 se supo que ganó Alira Moya. Penoso.