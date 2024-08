...Y a Carlos Sobera, tampoco

Creado: Actualizado:

Como decíamos ayer, en Telecinco no dan respiro a sus pesos pesados a los que exprimen de manera inmisericorde, bien pagados eso sí, para seguir a pie de trinchera en la batalla por la audiencia. Si a Jorge Javier Vázquez solo le falta colocarle una cama plegable en su camerino de Fuencarral, a Carlos Sobera (Barakaldo, 1960) le ocurre otro tanto. Con un Jesús Vázquez claramente a la baja, se ha convertido en uno de los buques insignia de la casa. Un todoterreno que se atreve con todo, aunque precisamente no todo le salga bien. Desde su atalaya de First Dates, que sigue ahí inmune a todo, va aceptando todo lo que le pidan: concursos, programas de testimonios, galas de realities.. Ahora mismo, a estas alturas de agosto, ya le están promocionando en la cadena su nuevo reto para después del verano. No parece demasiado atractivo, la verdad, pero lo afrontará con la profesionalidad que le caracteriza. Se trata de Todos por ti, un concurso familiar con los famosos, conocidos y saludados en el que un concursante, con quince familiares y amigos, intentará sumar un atractivo bote.