Creado: Actualizado:

Reza el manual de la crítica televisiva que jamás juzgues un programa el día de su estreno, espera a su segunda emisión. Y el segundo día del duelo Motos-Broncano registró un empate técnico (17,5 a 17,4). El Hormiguero trajo a un invitado de perfil bajo, tal y como están las cosas, Javier Cámara que promocionó su nueva serie, y La Revuelta, a Najwa Nimri para contestar, entre otras cosas, a sus coitos en el último mes y los datos de su cuenta bancaria. Curioso cuando menos el duelo entre las dos cadenas. Cada vez más se asemeja a una pugna electoral que obligará a colocar un mapa coloreado que haría las delicias de García Ferreras. A saber. Motos se impone en Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Galicia, Murcia y Comunidad Valenciana. Broncano en Asturias, Baleares, Catalunya, Euskadi, y Comunidad de Madrid. El resto, en el apartado no saben, no contestan. En casa, visto la segunda entrega, Broncano no nos acaba de agradar. Sigue vocalizando mal y sus chistes, salvo los zascas a Motos, no los entendemos. No estaremos a su nivel.