Las causas de una cancelación

Babylon Show, la gran apuesta de Telecinco para el Acces al Prime Time ha durado exactamente trece programas. Ayer, por si no se habían dado cuenta aún, ya no lo encontraron en la parrilla. Mediaset lo fulminó y apostará todas las noches, con la incorporación de Laura Madrueño que se une a Jorge Javier y a Ion Aramendi, por Gran Hermano que esto, al menos, sí le funciona. En cualquier caso, los CEO de la casa deberían haberlo previsto. Y más si vieron, que por lo que se intuye no lo hicieron, el Inimitable que Movistar le dedicó, hace pocas semanas, a Carlos Latre con motivo de sus 25 años de profesión. Ya lo escribimos. Fue tan penoso, pese al oropel que le rodeaba, que no presagiaba nada bueno. Latre puede que sea un buen imitador, que lo es sin duda, pero es un mal presentador y un pésimo entrevistador. A diferencia, por ejemplo, de José Mota, con quien podría establecerse un cierto paralelismo, no se ha adaptado a lo que se lleva ahora, televisivamente hablando. Lo suyo se veía viejuno. Y en la casa no han tenido paciencia. O sea que, fuera y a otra cosa.