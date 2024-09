¿Por qué le llaman directo?

Creado: Actualizado:

Los programas del corazón suelen incurrir en un defecto que, por lo que se ve, no tienen intención de subsanar. Anuncian que van a tener en directo en el plató a tal o cual personaje cuando en realidad lo que hacen es emitir una entrevista previamente grabada (sin contrapreguntas) que será, entonces sí, convenientemente analizada por los contertulios habituales y/o conocidos o familiares directamente implicados en el tema. Esto es lo que ocurrió, por ejemplo, en el último De Viernes. Anunciaron y publicitaron la presencia de José María Almoguera, pero no. En realidad pasaron su entrevista para que en plató la comentase su madre, Carmen Borrego, y de rebote su tía Terelu, fija en plantilla, con lo que queda demostrado que el teatrillo, martingala o trampantojo (como tengan a bien calificarlo) de las Campos, a cambio de dinero claro está, no tiene límites ni se vislumbra final alguno. Bueno, no ganaron con su 14,2 pero forzaron un empate técnico ante La Voz de Antena 3 (14,5). Los grandes derrotados fueron otra vez Los Morancos y su ruta viajera, que estuvieron otra vez bajo mínimos (6,1).