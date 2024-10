¡Gol en ‘La Revuelta’!

Creado: Actualizado:

Poco a poco, con ingente tarea de hormiguita, La Revuelta de David Broncano en La 1 va erosionando el liderazgo de Pablo Motos en Antena 3 con El Hormiguero. Y también va haciéndose palpable que la cosa ya no va de quién tiene o no mejores invitados en el plató. La clave va estando en la actitud y en el buen rollismo que se desprende en el programa. Este jueves, Motos, pese a contar en directo con Gloria Gaynor, un ícono de la música disco en los 80, fue claramente derrotado por Broncano (17,5 a 15,8 y en Catalunya la paliza aún fue mayor). ¿Y por qué? Broncano consiguió una de sus entregas más redondas sentando en el sofá a sus colegas Andreu Buenafuente y Berto Romero. Hacía tiempo que en casa no nos reíamos tanto con los gags del espacio, y eso que el presentador sigue vocalizando fatal. Había tanta química entre ellos que el minutaje se hizo corto, sobre todo cuando Andreu se proclamó presentador e hizo jugar a los dos al Words, el hilarante juego que se inventó en el radiofónico Nadie sabe nada que parodiaba los concursos de mecánica incomprensibles.