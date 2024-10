Pues sí, Marc Giró es mejor

Creado: Actualizado:

Un amable lector, siempre al quite, me hace llegar un correo en el que afirma tajantemente que La revuelta de David Broncano en La 1 es muy buena, pero que el LateXou, también al filo de la medianoche en La 2, es mucho mejor. Totalmente de acuerdo. Marc Giró alcanza una excelencia en su show que Broncano aún no ha conseguido. Y, si nos lo permiten, aún diremos más. Cuando en RTVE andaba dándole vueltas con la idea de buscar un programa nocturno que le parara los pies a Pablo Motos y su Hormiguero para aprovechar la sinergia de liderato de la casa, este verano tras el empujón de la Eurocopa futbolera y los Juegos Olímpicos de París, sonó el nombre de Marc Giró (Barcelona, 1974). Acabó siendo descartado porque, por un lado, tenían dudas, de que conyeta catalana cuajase en la meseta y, en segundo, que aun aceptando esto, su catalán no pasaría la prueba del algodón. ¡Bueno! La jugada les salió bien, pero Giró sigue impartiendo docencia en La 2 y ahora, tras un primer ejercicio en desconexión, ahora ya en abierto y sí.. en castellano.