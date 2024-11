Entre la DANA y Halloween

Creado: Actualizado:

Ayer, 31 de octubre, la programación televisiva se dividió en dos únicos bloques. O especiales encadenados, de todo tipo y condición, sobre la devastadora y mortal DANA, u otros especiales centrados en la noche de Halloween, que no en la Castañada que definitivamente ha arriado velas ante el irresistible empuje de la costumbre anglosajona que ha arrasado a la mucho más “nostrada” costumbre de castañas, panellets, boniatos y porroncito de moscatel mezclado, o no, que esa es otra opción, con anís. Como no será la cosa que hasta First Dates, en Cuatro, o Gran Hermano, en Telecinco, disfrazaron a su personal de zombies, monstruos u otros personajes terroríficos. Y ya no digamos de la programación cinematográfica. Thrillers de terror y/o fantásticos de todo tipo y condición. Y llegados a este punto. Echamos de menos que en RTVE (en el resto de cadenas ya es más difícil) al menos en algún rinconcito de La 2, un Viaje al centro de la tele por ejemplo, no se dignasen en recopilar escenas escogidas del clásico entre los clásicos de estas fechas. Los Don Juan Tenorio de los Estudio 1.