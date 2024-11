Entre la dana i Halloween

Creat: Actualitzat:

Ahir, 31 d’octubre, la programació televisiva es va dividir en dos únics blocs. O especials encadenats, de tot tipus i condició, sobre la devastadora i mortal dana, o altres especials centrats en la nit de Halloween, que no en la Castanyada, que definitivament ha arriat veles davant de la irresistible empenta del costum anglosaxó que ha arrasat el molt més nostrat costum de castanyes, panellets, moniatos i porronet de moscatell barrejat, o no, que aquesta és una altra opció, amb anís. Fins i tot programes com First Dates, a Cuatro, o Gran Hermano, a Telecinco, van disfressar el seu personal de zombis, monstres o altres personatges terrorífics. I ja no parlem de la programació cinematogràfica. Thrillers de terror i/o fantàstics de tot tipus i condició. I arribats a aquest punt, trobem a faltar que a RTVE (a la resta de cadenes ja és més difícil), almenys en algun raconet de La 2, un Viaje al centro de la tele per exemple, no es dignessin a recopilar escenes escollides del clàssic entre els clàssics d’aquestes dates. Els Don Juan Tenorio dels Estudio 1.