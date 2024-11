Una serie para todos

Creado: Actualizado:

Un amable lector me hace llegar un correo en el que me recrimina que comentase, casi de pasada, el fallecimiento de Jack Jones, el crooner que ponía la voz, y el acento, en el tema central de The Love Boat. Aquí la conocimos, entre 1977 y 1986, como Vacaciones en el mar. Asegura que estaba enganchadísimo a ella. Bueno, él y muchos miles de telespectadores más. Aunque en sus nueve años de emisión cambió varias veces de día, su hábitat natural era el del sábado por la tarde. En la única televisión que podía verse en este país, se encadenaba la película de tarde, el no menos mítico Aplauso y esta familiar comedia coral que discurría en un crucero por El Caribe, a bordo del Royal Princess (la parada en Puerto Vallarta era obligada) con venturas y desventuras de los pasajeros (prácticamente todo Hollywood pasó por los camarotes) que interactuaban con la tripulación, con final feliz, claro está: el capitán Stubing, el doctor Bricker, el barman Washington, la directora Julie McCoy y el sobrecargo Gopher. Y claro está la canción que nos tenía a todos encandilados.