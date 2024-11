Una sèrie per a tothom

Creat: Actualitzat:

Un amable lector em fa arribar un correu en el qual em recrimina que comentés, gairebé de passada, la mort de Jack Jones, el crooner que posava la veu, i l’accent, en el tema central de The Love Boat. Aquí la vam conèixer, entre 1977 i 1986, com a Vacaciones en el mar. Assegura que hi estava enganxadíssim. Bé, ell i molts milers de telespectadors més. Encara que en els seus nou anys d’emissió va canviar diverses vegades de dia, el seu hàbitat natural era el de dissabte a la tarda. Així, en l’única televisió que es podia veure en aquest país, s’encadenava la pel·lícula de tarda, el no menys mític Aplauso i aquesta familiar comèdia coral que discorria en un creuer pel Carib, a bord del Royal Princess (la parada a Port Vallarta era obligada) amb ventures i desaventures dels passatgers (pràcticament tot Hollywood va passar per aquelles cabines) que interactuaven amb la tripulació, amb final feliç, esclar: el capità Stubing, el doctor Bricker, el bàrman Washington, la directora Julie McCoy i el sobrecàrrec Gopher. I la cançó, i tant, ens tenia a tots enlluernats.