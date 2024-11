‘El Desafío’ ya tiene fecha

Creado: Actualizado:

Se acabó el misterio. Y las dudas. La nueva edición de El Desafío, el programa de entretenimiento de Antena 3 en el que un grupo de famosos, conocidos y saludados, se enfrentan a las más difíciles pruebas para acabar siendo los mejores, ya tiene fecha de estreno. Sin concretar el día, será un viernes o sábado del próximo mes de enero. ¿Y dónde está el problema? Pues, en una de sus concursantes: Victoria Federica, hija de la infanta Elena de Borbón y de Jaime de Marichalar. Desde el anuncio de que iba a estar allí, el resto del elenco quedó en un segundo plano: Lola Lolita, Genoveva Casanova (segunda en el ranking), Susi Caramelo, que está en todas; Feliciano López, Roberto Brasero, Manuel Benítez y Gotzon Manlutiz. Zarzuela tembló y Atresmedia negoció: 20.000 euros por programa. Las “otras” negociaciones no fructificaron. Vic va a ser una mina de oro, para audiencia y patrocinadores. El programa está grabado desde septiembre. Las filtraciones dicen que muy bien no queda la nieta del Emérito. Falta por saber lo que se habrá cortado, o no, en las ediciones.