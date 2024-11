Multa gorda al ‘Grand Prix’

Creado: Actualizado:

RTVE podrá pedirle consejo a Mediaset, que en esto tiene la mano rota, pero no lo hará porque, claro, son competencia directa. El caso es que el Consejo Nacional del Mercado y la Competencia le ha impuesto una multa, ya no recurrible, de 405.000 euros por publicidad encubierta en el Grand Prix emitido en el verano del 2023, concretamente los días 22 y 28 de agosto y 4 de septiembre. Se trataba de una prueba en que los concursantes de los dos equipos participantes debían de preparar el máximo de bocadillos de jamón en un tiempo determinado. El patrocinador era la firma Interporc. Hasta aquí más o menos todo correcto pero es que nada más concluir el desafío en pantalla aparecía una promoción de la firma en cuestión. Y claro, eso sí que es una competencia desleal con el resto de las industrias jamoneras de este país. Huelga decir que en el Grand Prix del 2024, esta prueba no volvió a aparecer. Lo de pedir consejo a Mediaset, viene a cuento, porque en los últimos tiempos ha ido acumulando sanciones por hechos similares en sus programas de máxima audiencia.