Vuelve el fútbol en abierto

Precisamente ayer escribíamos en este mismo rincón que, ahora mismo, para ver la mayor parte de los contenidos televisivos hay que pasar por caja con un amplio y variado catálogo donde escoger, quedando la televisión en abierto, la de toda la vida, reducida a la mínima expresión, sobre todo si la comparamos con la competencia. Pero, mira por donde, Televisión de Catalunya ha conseguido un paquete de partidos de primera división para poder disfrutarlos sin pagar ni un solo euro. En total van a ser un total de diez encuentros protagonizados por el Girona y el Espanyol, con cinco para cada uno de ellos. El Barça no entra en el pack. El Barça juega en otra Liga, económicamente hablando, pero no está mal. Y más si pensamos que el último que ofreció la televisión pública catalana se remonta a doce temporadas atrás. El primer partido en poder verse será el domingo, 22 de diciembre. Sí, el día del Sorteo de la Lotería de Navidad en horario aún por determinar. De los otros nueve aún no se sabía ni día, ni hora, ni rival. Y aquí cabe añadir la Liga y Champions femenina y Primera y Segunda RFEF.