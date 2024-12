Torna el futbol en obert

Creat: Actualitzat:

Precisament ahir escrivíem en aquest mateix racó que, ara mateix, per veure la major part dels continguts televisius cal passar per caixa amb un ampli i variat catàleg on escollir, quedant la televisió en obert, la de tota la vida, reduïda a la mínima expressió, sobretot si la comparem amb la competència. Però, ves per on, Televisió de Catalunya ha aconseguit un paquet de partits de Primera divisió per poder gaudir-ne sense pagar ni un sol euro. En total seran deu partits protagonitzats pel Girona i l’Espanyol, amb cinc per a cadascun. El Barça no entra al pack. El Barça juga en una altra Lliga, econòmicament parlant, però no està malament. I més si pensem que l’últim que va oferir la televisió pública catalana es remunta a dotze temporades enrere. El primer partit que es podrà veure serà el diumenge 22 de desembre. Sí, el dia del Sorteig de la Loteria de Nadal en horari encara per determinar. Dels altres nou encontres encara no se sap ni dia, ni hora, ni rival. I aquí es pot afegir la Lliga i Champions femenina i Primera i Segona RFEF.