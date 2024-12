La apuesta por Xuso Jones

Creado: Actualizado:

Ya lo habíamos anunciado desde aquí: el concurso ¡Boom! tenía los días, qué días, los minutos contados. Este pasado jueves al programa conducido por Christian Gálvez le expidieron el certificado de defunción. Si ustedes son habituales de la parrilla de Cuatro, advertirán desde esta misma tarde los cambios pensados desde la dirección de Mediaset para intentar mejorar las audiencias de la cadena. De entrada se ha alargado el Todo es mentira de Risto Mejide. Quince minutos en total. No es un gran cambio, la verdad, que pasará prácticamente desapercibido. En cambio, donde se notará la cosa es en el concurso Lo sabe, no lo sabe que presenta, y con nota por lo que hace referencia a la aceptación del público, Xuso Jones. Ni más ni menos que 45 minutos más que le permitirán empalmar con el informativo de Cuatro. Sí, es cierto, es una cadena secundaria, o quizás no tanto, si tenemos en cuenta que presume de contar con el rey de la audiencia en su franja horaria, First Dates. El caso es que en Fuencarral como no pasan por su mejor momento, mueven ficha por si acaso.