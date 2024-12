L’aposta per Xuso Jones

Creat: Actualitzat:

Ja ho havíem anunciat des d’aquí: el concurs ¡Boom! tenia no només els dies, sinó els minuts comptats. Aquest dijous passat al programa conduït per Christian Gálvez li van expedir el certificat de defunció. Si vostès són habituals de la graella de Cuatro, advertiran des d’aquesta mateixa tarda els canvis pensats des de la direcció de Mediaset per intentar millorar les audiències de la cadena. D’entrada s’ha allargat el programa Todo es mentira de Risto Mejide. Quinze minuts en total. No és un gran canvi, la veritat, que passarà pràcticament desapercebut. En canvi, on es notarà la cosa és en el concurs Lo sabe, no lo sabe que presenta, i amb nota pel que fa a l’acceptació del públic, Xuso Jones. Ni més ni menys que 45 minuts més que li permetran empalmar amb l’informatiu de Cuatro. Sí, és cert, és una cadena secundària, o potser no tant, si tenim en compte que presumeix de comptar amb el rei de l’audiència en la franja horària, First Dates. El cas és que, com que a Fuencarral no passen pel seu millor moment, mouen fitxa per si de cas.