Están saturando el mercado

Probablemente no se dan cuenta obsesionados como están por ganar audiencia y, pingües beneficios, que también, con publicidad y patrocinadores, pero el caso es que las guerras televisivas a base de “eres una mala madre” y “tú un peor hijo” han llegado a cansar al personal. El mercado comienza a estar ya saturado de que desacuerdos familiares copen las parrillas televisivas y, además, con la sensación de que nada, o casi nada, de lo que se cuenta es verdad. Todo está pensado como un espéctaculo, perfectamente minutado, para provocar una reacción aceptación/rechazo en los telespectadores. Y como no conocen en su vocabulario la palabra descanso, siguen, y siguen, hablando más de lo mismo en tres o más especiales. Y pasa lo que pasa. Este viernes, con el enésimo show de Barbara Rey que, la verdad, tiene credibilidad cero, esta vez teniéndoselas con su hijo, a distancia claro, ha pinchado en hueso. La voz de Antena 3 en su última semifinal dominó la noche con un 13,2 mientras que el De viernes de Bea Archidona y Santi Acosta no pasó del 10,1. Para hacérselo mirar.