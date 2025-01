Reposiciones agradecidas

Creado: Actualizado:

Se dice que quienes olvidan su historia se ven obligados a repetirla. Pues bien, si aceptamos eso como cierto, habremos de convenir, primero, que es un acierto de que se reponga, aunque sea en una cadena tan minoritaria como Clan, la serie completa de El ministerio del tiempo con la que RTVE consiguió que parte del público adolescente, tampoco mucho no nos pongamos estupendos, se interesase por la historia de España. Y segundo, que habría que ir pensando en buscar algo similar para que no obviasen, como está pasando, los horrores de la Segunda Guerra Mundial con el Holocausto por bandera. El caso es que El ministerio del tiempo, creada por los hermanos Pablo y José Olivares, es lo mejorcito que se ha rodado nunca en este país y, pese a algunas incongruencias de guion (los protagonistas hacen en privado lo que niegan en público), consiguieron audiencias estratosféricas con las idas y venidas de los agentes del tiempo para que no se manipulase la historia. Para quienes no la han visto aún, no se pierdan al incombustible Jaime Blanch como el jefe y a Velázquez (Julián Villagrán).