Promesas a largo plazo

Creado: Actualizado:

Que la clase política vive en otro mundo (quizás mejor pero no en este) es algo ya sabido y que, con sus palabras, se empecinan en hacer cierta aquella máxima de que todos los políticos son iguales, salvo escasas y honrosas excepciones. Pero ahora, también han descubierto que prometer, lo que sea, a largo plazo tiene la ventaja de que, llegado el momento, el personal ya no se acuerda de la promesa. Así, Míriam Nogueras, portavoz de Junts, anuncia en una entrevista en Catalunya Ràdio que en dos años La 2 de RTVE emitirá íntegramente en catalán. Sin duda una promesa de calado y de lo más ilusionante, pero, por desgracia, no confirmada del todo. El anuncio no ha tenido demasiada repercusión, pero ha obligado al presidente del ente público, José Pablo López, a matizar la cosa, asegurando que, de este modo, no se abordó el tema en la reunión de la Moncloa con Junts, sino que se puso sobre la mesa el deseo de que aumentase las desconexiones de La 2 en Catalunya. Veremos cómo acaba y quién tendrá razón, pero sin duda sería muy loable y bueno para el catalán.