No esperábamos menos de ‘AR’

Ana Rosa Quintana, en su retorno a su cortijo mañanero de Tele 5, tras su monumental fiasco en el habitáculo que le montaron en Mediaset para las tardes, no ha escondido sus cartas. ¡¿Para qué!? Debe pensar. Si todo el personal ya sabe de qué pie cojea. Y además entusiasma a sus seguidores, que no son pocos. Así las cosas, rodeada de sus pretorianos tertulianos, los de toda la vida, arrancó su primer programa a toda marcha. Así la vimos con una editorial de cinco minutos en que a Pedro Sánchez le llamó de todo menos bonito. Y luego, con esa gracia que Dios le ha dado, se trajo como primera invitada a la mismísima Isabel Díaz Ayuso, a la que nunca había llevado a su programa (es una ironía por si alguien no lo ha pillado) para una entrevista en que las dos volvieron a atizar al actual inquilino de la Moncloa. Ana Rosa la justificó diciendo que Isabel tenía muchas cosas que decir. Y las dijo. Sobre todo cuando aseguró, sin sonrojarse, que Sánchez la quería matar, es de suponer que en sentido figurado. Y remató la cosa con un encuentro en plató con un doble de Trump haciéndose cucamonas.