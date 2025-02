‘El Desafío’ siempre gana

Creado: Actualizado:

La batalla de la noche de los viernes, televisivamente hablando, tiene siempre un claro ganador y el resto de la competencia han de pelearse para ser segundos. Nos estamos refiriendo a El Desafío de Antena 3. Quizás a Telecinco le convendría, si es que le conviene el reto, pasar La isla de las tentaciones a ese día, porque con ¡De Viernes!, ahora que ya no está Bárbara Rey con sus escarceos amatorios y sus trifulcas maternofiliales, no le alcanza. Esta semana, el concurso de Atresmedia alcanzó un 15,4, y el de Mediaset un 9,6 que, según cuentan los que dominan las estadísticas, fue el peor registro alcanzado por el programa en lo que llevamos del 2025. Como no será la cosa que hasta el José Mota No News, que tiene la virtud de ver a Santiago Segura en dos espacios a la vez a la misma hora, pero en distintas cadenas, estuvo a punto de superarlo con su 9,3 y eso que es el menos favorito en las apuestas. Lo cierto es que El Desafío de esta semana tuvo un nivel de emoción muy alto con un Manuel Benítez que en la prueba de la apnea llegó hasta el 4’30’’.