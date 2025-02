Un ataque de locura mediática

Creado: Actualizado:

A ver, no tenemos nada en contra del leonés Jesús Calleja (Fresno de la Vega, 1965), un intrépido aventurero que bebiendo de las fuentes de los icónicos Félix Rodríguez de la Fuente o Miguel de la Cuadra Salcedo, lo mismo sube una montaña que cruza el océano o desciendo a una insondable sima, siempre en condiciones extremas. Sin embargo, nos parece un pelín exagerado el eco que ha tenido la promoción, porque en el fondo se trata de eso, de su nuevo documental, en tres capítulos, Calleja en el espacio. Sí. Ha sido el tercer español en superar el espacio, tras Pedro Duque y Miguel López Alegría, y el primer no profesional en hacerlo, pero se trataba de un paseo, a tres mil kilómetros por hora, de poco más de quince minutos en el cohete New Shepard de la empresa Blue Origin, para millonarios aventureros, propiedad de Jeff Bezos, el productor de la serie a través de Amazon. Subió, orbitó y descendió en el desierto texano. Todo perfecto, pero darlo en directo por Telecinco con Carlos Franganillo y María Casado, de informativos, al frente, no sé, parece un pelín exagerado.