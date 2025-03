Marc Giró como el perejil

Creado: Actualizado:

Si no fuera por el traspaso del testigo de líder de La isla de las tentaciones a Supervivientes, que augura una plácida y feliz primavera a Mediaset, en los mentideros televisivos de este país no se hablaría de otra cosa que de Marc Giró y su partida a tres bandas, sí tres, entre RTVE, RAC1 y también Ten, esa minoritaria cadena que está jugando un papel capital en esta especie de culebrón en el que todos se hallan inmersos. Vamos a explicarnos para que no se pierdan. Marc Giró (Barcelona, 1974) se ha hecho un hueco en la élite con su radiofónico Vostè primer, inmediatamente después de La competència en la emisora privada catalana. De ahí su ascenso a La 2 con su Late Xou, cosa que hizo que TVE pensase en colocarlo los martes en La 1 después de La revuelta. Ahora corren rumores interesados que RAC1 no lo quiere mientras que La 1 piensa en él para que conduzca un magacín de sobremesa con las estrellas de Ten, Belén Esteban y María Patiño. Giró ha dicho que ni hablar, pero Belén y María ya andan despidiéndose dispuestas a dar el salto. Es un no parar.