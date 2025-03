Creado: Actualizado:

A medida que se van conociendo nuevos detalles sobre La familia de la tele, el nuevo programa de cotilleos y maledicencias, que La 1 estrenará, de lunes a jueves, a mediados de abril, no nos extraña que Marc Giró huyera despavorido cuando le propusieron conducirlo. Ahora se sabe que no solamente María Patiño y Belén Esteban llegan a Prado del Rey, sino que se traen consigo al núcleo duro de Ni que fuéramos de Ten. Es decir Kiko Hernández, Kiko Matamoros, Chelo García Cortés y Lydia Lozano. Estos no estarán fijos pero casi. Es una apuesta muy arriesgada para la pública, no solamente para pagar sus nóminas, ya que no puede contar con la publicidad, y porque está por ver si la fidelizada audiencia de la cadena, acostumbrada a telenovelas y magacines de guante blanco, aceptaran todos los tics que traen consigo los antiguos inquilinos de Sálvame. Y más aún. También están por ver las tragaderas de Aitor Albizu e Inés Hernand que compartirán mando en plazo con la Patiño. Por cierto, en Ten ya tienen sustituto a partir del 31: Tentáculos con Carlota Corredera.