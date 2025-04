Creado: Actualizado:

Menos mal que aún no han comenzado los de La familia de la tele en La 1, porque hubiesen tenido su primera duda razonable al decidir como tratar, siendo como es una televisión pública, la polémica que se ha montado en torno a la foto, que ya ha sido portada en una conocida revista del corazón, de la infanta Leonor en biquini tomada durante un descanso de su travesía marítima con el Elcano, en una playa de Montevideo. La polémica que no ha dejado indiferente a ninguno de los programas del corazón tanto de Antena 3, La Sexta o Telecinco, viene sobre si podían o no publicarse esas imágenes, “robadas” evidentemente porque no se trata de ningún posado. Todo el mundo se ha posicionado a favor o en contra. Ha sido un no parar. Por cierto. El fútbol volvió a arrasar en la noche del miércoles. El Atlético-Barça llegó al 29,6 de la audiencia dejando temblando a La revuelta que se emitía a continuación con el trío de jurados de Masterchef, que se quedó con un 14,2 y El Hormiguero, en su horario normal, que con Pedro Piqueras en el plató llegó justito al 12,0.