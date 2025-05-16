Tranquilos, que no se va a ir

Creado: Actualizado:

Nos consta que hubo espectadores que se rasgaron las vestiduras cuando oyeron a Belén Esteban renunciar en directo. ¡Qué poco la conocen! Los que seguíamos Sálvame la veíamos hacer lo mismo, como mínimo dos veces por semana. Coger el bolso y abandonar el plató entre gritos y lágrimas para volver un par de horas después o al día siguiente. Teatrillo del bueno. Así que tranquilos, que seguirán disfrutando de la princesa del pueblo. En cambio lo que sí ha sorprendido es oír ese día a Aitor Albizua decir que a él no se le contrató para hablar de temas del corazón y, sobre todo a Inés Hernand, decir que no sabe quienes son los personajes de los que se hablan en el programa. RTVE ha decidido, ante esto, cortar por lo sano el mal rollo. En la primera franja de tarde estarán los ex de Sálvame, y en la segunda, Albizua y Hernand con contenidos alejados de las maledicencias del corazón. Y eso sí, mañana sábado, no sabemos si en plan castigo, todos al tajo. A partir de las 19.00 horas a hacer la previa de Eurovisión, a ver si se les pega algo de la audiencia del eurofestival.