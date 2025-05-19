El fiasco de Eurovisión (1)

Creado: Actualizado:

Es verdad. Podríamos solventar la cosa con una única entrega, pero es que, visto lo visto, nos faltan líneas. Melody, ya en el conclave anual de frikis más importante que se lleva a cabo en Europa, fracasó. Eso lo comentamos mañana. Ahora vamos a hablar de otro fracaso, el de la previa de La familia de la tele. Su audiencia fue tan mínima que hasta le superó Fiesta de Telecinco. Hablando de lo mismo. Algunos colaboradores disfrazados, con ausencias notables, paseándose sin ton ni son por el plató, hablando a gritos y todos a la vez... Por un momento pensamos que se trataba de una Fan Zone de La Roja momentos antes de una final europea. Pésimas conexiones con fallos técnicos inaceptables en una televisión, ni pública ni privada. De hecho, el mini Telediario emitido poco después les dejó a todos en evidencia con las mismas conexiones en idénticos escenarios. Impecables, pero claro, los llevaron a cabo profesionales de la casa. ¡Ah, y el análisis postfestival en La 1 nos recordó muy mucho a El Chiringuito después de una eliminación europea del Madrid.