Cimas, un genio por descubrir

Andreu Buenafuente y su factoría El Terrat suele jugar siempre, o casi siempre, a caballo ganador. Su recién estrenado Futuro Imperfecto en La 1 no es una excepción. Sus audiencias, pese a tratarse de un late show son imbatibles, y a banda del talentón y profesionalidad de Buenafuente, su éxito radica en la enorme calidad de sus colaboradores. Y ahí queríamos llegar. Sin desmerecer al resto hay uno que, en tan solo tres entregas, les ha superado a todos. Se trata de Raúl Cimas (Albacete, 1976). No se trata de un cómico al uso. Su humor, encuadrado en el campo de lo absurdo, es capaz, por ejemplo, de hacer reír, saltándose el guion, al propio conductor. Baste recordar que Cimas debutó en el teatro con obras de Shakespeare pero el público se reía tanto con él que decidió pasarse al humor. En casa lo descubrimos hace años en el denominado Cuarteto de Albacete con Joaquín Reyes, Ernesto Sevilla y Pablo Chiapella, y le aplaudimos en La hora chanante y Muchachada Nui. Ahora lo hemos reencontrado en Futuro Imperfecto. Procuramos no perdérnoslo.