Tópicos que ya aburren
Ya comenzamos a cansarnos de ver en informativos y programas de sociedad a los reporteros/becarios brincando por ahí para hacer conexiones en directo a pie de campo. Cuando hace calor porque hace calor, cuando llueve porque llueve, si hace frío ya no te digo... Ahora mismo con la enésima subida de las temperaturas a finales de mayo ha sido un no parar. Reportajes tópicos y preguntas más tópicas a vecinos, transeúntes y turistas en Andalucía, Extremadura y otros puntos donde los termómetros se enfilan hacia los 40 grados. Se acerca el verano y hace calor. Vale, ahora mismo, unos grados más, pero ya está. Hasta el mismísimo Brasero en Antena 3 (ver foto) aprovechando que aún le queda cuerda del último Desafío, y eso que ya hace muchos meses de ello, se atrevió a intentar freír unos huevos a pleno sol. Francamente, cada año lo mismo. Una sugerencia. Ya puestos no podrían hacerse estas breves conexiones, que nunca van más allá de los dos, tres minutos, con Inteligencia Artificial. No tendrían fallos técnicos y seguramente saldrían más baratos, sin contar a Brasero, claro.