Buenafuente rozó la excelencia

No fue lo más visto del día (se quedó en un 9,9 por el 13 de la telenovela de Antena 3), sin duda por su horario, pero debo decir que el Futuro imperfecto de La 1 del jueves fue de los mejores programas de entretenimiento vistos en una cadena, pública o privada, en tiempos. Oficialmente no se ha confirmado pero viendo a Andreu Buenafuente en el escenario aquello sonaba a fin de temporada (su “Buen verano, Bon estiu” final así lo indicaban) volvimos a ratificarnos en la opinión de que, ahora mismo, es el mejor “entertainer” que se puede encontrar en una parrilla televisiva. Sin ánimos de ofender, Bronca aún ha de pedalar mucho para acercarse al de Reus. Y lo mismo decimos de Marc Giró, su heredero, y de Motos. Su show del jueves sino fue de 10 fue de 9,5. Desde su inicio comentando la actualidad disfrazado de Eugenio y sus chistes, o su zasca a Trump en forma de cuento, todo fue en un crescendo hasta su final con Sílvia Abril en el escenario y con Raúl Cimas y Berto Romero, en el sofá. Si hasta Sergi Estella no estuvo solo en los despuntes musicales.