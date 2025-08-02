La poda veraniega

Creado: Actualizado:

La televisión, así en general, no tiene demasiada paciencia en verano. Bueno, ni en verano ni en invierno. Los proyectos han de funcionar ya, y en caso contrario se fagocitan y a otra cosa. En esta semana hemos asistido al descabalgamiento de programas que, en un principio, se presentaron para ser el sostén de la parrilla estival. En La 1, con tan solo dos emisiones, se han cargado La cabina, el espacio de entretenimiento de los lunes, previo al Grand Prix de J.J. Vaquero y Álex Clavero. En RTVE lo han enviado al limbo de La 2 a criar malvas. En Mediaset, otra cadena con muy poca paciencia, han fulminado a las seis semanas Todos por ti, un programa supuestamente cultural, ni mejor ni peor que muchos otros, que habían puesto en manos del todoterreno Carlos Sobera. En este caso, ni a la nevera. Simplemente fuera. Lo van a suplir resucitando Cine 5 estrellas, un recambio recurrente en época vacacional y a la espera de tiempos mejores. Ah, y quien tampoco va a seguir a partir de septiembre va a ser TardeAR, el invento de Ana Rosa, sustituido por Joaquín Prat.