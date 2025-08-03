La 1 lo ficha todo

Creado: Actualizado:

RTVE en su obsesión por recuperar el liderato televisivo en el menor tiempo posible se ha metido en una espiral de fichar todo lo que se mueve en el mercado, sobre todo si proviene de la órbita de Mediaset, que da la sensación de que vive la vida como si no hubiese un mañana y le sobrase el dinero en caja. El caso es que a lo largo de esta temporada, sobre todo la veraniega, ha ido alternando éxitos y fracasos casi a partes iguales, que no la han hecho apartarse ni un centímetro de su hoja de ruta. El último invento, por ahora, ha sido anunciar para septiembre DecoMasters para culminar el ciclo iniciado con MasterChef en todas sus vertientes, incluida la repostería, y Maestros de la costura. Ahora le toca el turno a la decoración. No han anunciado aún ni presentadores ni jurado, pero se han apresurado a mostrar el cebo de los concursantes telecinqueros a más no poder: Isa Pantoja y su marido Asraf; Mar Flores y su hijo Carlo Costanzia, al que presentan como cantante (será en la ducha...), Samanta y Colate Vallejo-Nágera, Lucía Bose y Palito Dominguín y Antonia Dell’Atte.