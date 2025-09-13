Creado: Actualizado:

“Cómo han pasado los años, cómo han cambiado las cosas”, cantaba el excelente bolero (hay quien no lo considera como tal por ser excesivamente moderno) que compusieron Roberto Livi y Rafael Ferri, que popularizó en España a Rocío Durcal y elevó a la excelencia a Jacaranda. Y en la televisión más, cabría decir, porque justamente este 11 de septiembre se cumplieron 25 años, sí, un cuarto de siglo, del estreno en TV3 de El cor de la ciutat, la primera gran serie propia de la televisión pública que aguantó hasta su clausura el 23 de diciembre del 2009 con 1.906 capítulos, que ya es decir, emitidos. Igual hay espectadores que no se acuerdan de este culebrón nostrat ubicado en el barcelonés barrio de Sant Andreu, protagonizado, entre cerca de un centenar de actores, por Pep Anton Muñoz y Margarita Minguillón. Escrita por Josep Maria Benet i Jornet, el sancta sanctorum de los guionistas televisivos de la casa, y Jordi Galceran engancharon a la audiencia (jamás bajó del 23,4 de audiencia) que no iba a trabajar sin ver la entrega del día.