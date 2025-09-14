El tercero en discordia

Creado: Actualizado:

Que conste que Directo al grano no se estrenó en La 1 el lunes primero de septiembre porque RTVE consideró que era demasiado riesgoso, como programa de tarde que es, dejarlo en manos, o de los pedales para ser más precisos, de la Vuelta Ciclista a España. Así que con esta ya finalizada es la edición con más impedimentos ajenos a la carrera en sus 90 años de historia. Mañana llega, al fin, el espacio con el que la pública piensa competir por el liderazgo de esa franja horaria. Otro magacín, cajón de sastre, presentado por Marta Flich (Valencia, 1978) y el trotaplatós, Gonzalo Miró (Madrid, 1981), famoso sobre todo por ser el hijo de la cineasta, y directora de la casa en su momento, Pilar Miró. Llega para luchar con El tiempo justo de Joaquín Prat en Telecinco y Y ahora Sonsoles de Sonsoles Ónega en Antena 3. El primero peca de demasiado trascendental y el segundo, de demasiado “ñoño” en ocasiones. A ver si este alcanza el deseado término medio, con la veteranía de colaboradores como Alfonso Ussía, Ada Colau, Paco Lobatón y Rosa Villacastín.