Buenos reflejos en RTVE

Reflejos, rapidez y músculo, exhibió RTVE con la muerte del actor y director Robert Redford. Poco después de confirmarse la noticia modificó sobre la marcha su programación de La 1 para colocar, tras el Late Xou de Marc Giró, Dos hombres y un destino (George Roy Hill, 1969), una de sus películas más populares, compartiendo protagonismo con Paul Newman, y dando vida a dos de los más célebres bandoleros del Oeste americano, Butch Cassidy y Sundance Kid. Bien por RTVE que demostró, además, que tiene la cabeza en cosas importantes, más allá de si va a ir a Eurovisión en el 2026 o si se celebrará o no, una cosa arrastrará la otra, el Benidorm Fest. El caso es que con Redford se va uno de los últimos grandes que quedaban con vida del Hollywood más clásico. Gran actor, excelente director que supo mezclar talento con su celebrada fama de seductor en la pequeña pantalla, que no se correspondió en su vida privada, de la que fue extremadamente celoso. Filántropo y activista fue también el promotor del festival de Sundance, un ícono del cine independiente.