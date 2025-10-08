Imparable ‘Pretty Woman’

Creado: Actualizado:

Las quinielas televisivas del lunes no buscaban si ganaría Motos o Broncano (por cierto, acabaron en un empate técnico); si Directo al grano de La 1 o El tiempo justo de Telecinco, o saber si Mañaneros seguiría apalizando a Ana Rosa Quintana y Susanna Griso. No. Los ojos de la audiencia se centraban en el gran duelo de clásicos en el prime time. En Clásicos de La 2 se emitía El padrino de Francis Ford Coppola con Marlon Brando y Al Pacino. Un grande entre los grandes, catalogado entre los cinco mejores títulos de la historia del cine. Y en Telecinco, aprovechando los 35 años de su estreno, volvieron a programar Pretty Woman, el film de Garry Marshall con Julia Roberts y Richard Gere. ¿Y quién creen que ganó? Pues, la historia de la prostituta de buen corazón enamorándose de un tiburón de las finanzas de Wall Street. Y además de paliza. Vito Corleone se quedó en un 4,7 y el rival casi lo triplica con su 11,1. Y eso que Pretty Woman es de las películas más veces repuestas en la pequeña pantalla. Quedó demostrado que su aura es invencible. Julia Roberts siempre gana.