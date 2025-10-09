Creado: Actualizado:

Nos parece muy bien que se ponga en marcha una cadena pública que haga competencia a la anquilosada TV3, bueno, ahora 3Cat, como alternativa al dominio de la audiencia televisiva en Catalunya. Algo que ya intentó, no hace tanto, 8TV y estuvo a punto de conseguirlo. Dicho esto, también da que pensar que el anuncio de lo que se avecina nos recuerde al Barça y su retorno al Spotify Camp Nou: Se anunció para el 11-S, una fecha idónea, ahora arranca este lunes, el 13-O y el arranque definitivo será en enero de 2026. En la presentación sonó más y más fuerte la palabra ilusión que el lema de la nueva cadena: La que parla com tu. Es verdad, arranca innovadora porque se ve que hay presupuesto con nombres de peso encabezados por Jordi Basté, el rey de RAC1, y su programa de entrevistas, Pla seqüència, sin corte alguno. Xavier Bundó, el líder de las mañanas del fin de semana de la cadena, y una larga lista de nombres como Danae Boronat, Las Mamarazzis, Gemma Villanueva, Jacob Petrus, Candela Peña y hasta el alcaldable Bob Pop. Eso, ilusión toda.