La antítesis de la televisión

Sí. Tienen todas la razón. ¿Por qué, de cuando en cuando y más veces de lo aconsejable, veo No somos nadie en Ten? Lo confesaré, porque cada vez que lo veo me hago cruces de que existan espectadores que se enganchen al más diáfano ejemplo de cómo no hay que hacer un programa de televisión. Bueno, hay pocos, sí, pero los hay. Y en las redes sociales, unos cuantos más. Para no aburrir, solo un ejemplo. Este viernes. Conexión con Oviedo con una influencer, que vete a saber si hablaba desde casa. Prácticamente sin imágenes. Nada de analizar a los premiados, ni tan siquiera mencionar quiénes eran. No, el caso era comentar cómo iba vestida la familia real y la exclusiva era que la princesa Leonor parecía una mujer de 50 años. Horror. Y otra cosa, por lo visto a Carlota Corredera, que aún anda por primero de primaria en la asignatura de presentadora, alguien debería prohibirle su patético hablar en directo a través del pinganillo y mirada a cámara y sus “¿ahora qué toca? ¿Lo digo yo? ¿Ah, no comento imágenes? ¿Qué hago?” Por favor. Es una caricatura. Y además, mala.