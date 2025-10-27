Esto va de aniversarios

Creado: Actualizado:

Para cumplir años en televisión hay que cumplir dos leyes inexorables: caer en gracia y que tengan paciencia desde la cúpula si las cosas no comienzan bien. Esta semana en la pequeña pantalla estamos un pelín saturados de tantos aniversarios. Comenzó la cosa con Cine de barrio. Treinta años promocionando un tipo de películas españolas normalmente vilipendiadas por la crítica pero aplaudidas en las salas por el público. En un especial ahí estuvieron José Manuel Parada, fundacional, con Inés Ballester y Alaska, otras dos conductoras, recordando a otras dos que ya no están: Concha Velasco y Carmen Sevilla. En Antena 3, Y ahora Sonsoles celebró el viernes sus primeros tres años de vida. Y hoy, El Hormiguero celebra su programa 3.000 con Laura Pausini en el plató. La cantante italiana es, después de Will Smith, la estrella internacional que más veces se ha sentado en el plató. La aceptamos, pero el resto de invitados de la semana no parece estar a la altura de tan fausto acontecimiento. Es lo que hay en producción, pero La revuelta de Broncano seguro que le dará las gracias.