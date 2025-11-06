Ya es Nadal, llega La Marató

Creado: Actualizado:

Con la pátina que otorgan el paso de los años, La Marató de TV3 se ha convertido en uno de los indicadores de que la Navidad ya está a la vuelta de la esquina y más con esa tendencia de ir cubriendo etapas cuando aún no tocan. A este paso, el carnaval se anunciará durante la cabalgata de Reyes y los turrones acompañarán a la sangría del chiringuito playero. El caso es que, junto a la promoción de la Lotería, los anuncios de colonias, las rebajas de El Corte Inglés, La Marató nos advierte de que las uvas ya están aquí. Este año la campaña, que tendrá una recaudación millonaria como siempre, está centrada en la prevención e investigación del cáncer. Como no paraba de crecer, ya hay más de 3.000 actividades programadas; la gala la presentará el eterno Ramon Pellicer, que acaba de dejar el Telenotícies al cabo de 23 años y el disco del 2025 ya es objeto de deseo de los coleccionistas con la presencia, además, del leridano Kelly Isaiah con su versión del Stand by Me, titulado aquí Ets amb mi. Y es que desde 1992, La Marató, pionera y sin rival en este país, no para de crecer.