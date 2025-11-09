Estaba más que cantado

Creado: Actualizado:

Ya lo escribimos aquí mismo, aunque de tan evidente no tiene ningún mérito el haberlo hecho: con las memorias del emérito, una de las grandes beneficiadas (además de Planeta) iba a ser Bárbara Rey. Daba igual si en Reconciliación salía o no mencionada. Ha sido que no. Pero ello no ha impedido que ayer viernes apareciese a pie de calle, eso sí, y perseguida por los reporteros en todas las cadenas y programas: desde Ana Rosa en Telecinco, a Más vale tarde en La Sexta o Malas lenguas en La 1. A raíz de sus escuetas respuestas (“Si hablo va a arder Troya” o “Si se mencionasen a todas sus amantes se necesitaría la Espasa”) ya sabemos que no le ha gustado nada la omisión. En los platós también se han reído mucho, sobre todo con el párrafo del libro en el que asegura que, a pesar de sus deslices-cosa de hombres, el gran amor de su vida ha sido Sofía, la reina emérita. Visto lo visto, no nos extrañaría que este próximo viernes Bárbara acuda como gran estrella invitada al De viernes de Mediaset. Ah, y Sofía ya no luce su anillo de pedida en actos oficiales.