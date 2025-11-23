Una ‘road movie’ que funciona

Creado: Actualizado:

Un poco contra pronóstico y sorprendiendo incluso a la propia casa, resulta que Hasta el fin del mundo, la mezcla de road movie y reality de La 1, está funcionando en la noche de los miércoles. Si en su estreno llegó al 15,1 (la novedad también influye), en su segunda entrega alcanzó los 14,2, que no está nada mal. Analizado fríamente, no es gran cosa: un grupo de conocidos y saludados se embarcan en la aventura de patearse Sudamérica sin móviles y con una mínima dieta, basándolo todo en la máxima de los marines estadounidenses: adaptarse, improvisar y... Entre los participantes en esta odisea homérica están, entre otros menos conocidos, Cristina Cifuentes, sí, ella misma, Yolanda Ramos, Jedet, Rociíto Carrasco y Alba Carrillo. Y ahí queríamos llegar. Bien está que TVE promocione lo suyo en los lugares televisivos más insospechados, pero llevar a Alba Carrillo en directo al descanso del reciente España-Turquía para hablar del show como si hubiese cogido un avión y llegar a la hora del partido, sabiendo que lleva grabado y editado hace bastantes semanas... pues como que no.