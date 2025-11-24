El fiasco de ‘GH20’

Creado: Actualizado:

Las cabezas pensantes de Mediaset están dándole vueltas al hecho de que Gran Hermano esté haciendo aguas por los cuatro costados precisamente en su emblemática edición número veinte. ¿Será el cambio de la tradicional de Guadalix de la Sierra por la rompedora de Tres Cantos que lo parece todo menos una cosa? ¿Será porque los anónimos concursantes, pero anónimos de verdad, no generan morbo ni interés alguno en una ya resabiada audiencia? ¿Se está asistiendo a un irreversible fin de ciclo de un reality al que, en su día, Mercedes Milà presentó como un experimento social? El caso es que sus audiencias son más que pobres. Ni Jorge Javier, más pluriempleado que nunca con las galas de los dos realities actualmente en cartel y su Diario de lunes a viernes, no consigue subir la aceptación que no llega, ni de lejos, a los dos dígitos. Los jueves, su día fuerte, GH20 es superado por El Hormiguero, La revuelta, Futuro imperfecto e incluso por First Dates. Un desastre, vaya... hasta el punto de que no se descarta tomar medidas más extremas.