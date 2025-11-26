Jordi anuncia que lo deja

Creado: Actualizado:

Jordi González (Barcelona, 1961) lo ha dicho más que claro en una entrevista. Su Col·lapse en TV3 va a ser su último programa aunque ha añadido que puede durar tres meses o tres años, pero que lo deja. El popular presentador, que ha superado recientemente una bronconeumonía bilateral que le tuvo tres meses en coma y “más pallá que pacá”, se merece un descanso. De hecho en televisión ya lo ha hecho todo. Comenzó en la pública catalana, en un programa de máxima audiencia, como fue Les 1.000 i una y se pateó todos los platós de todas las cadenas habidas y por haber, antes de regresar, cerrando el círculo, en la pública catalana. También ha reconocido que en Telecinco cobraba hasta 120.000 euros por programa, y tenía dos a la semana. Asegura que tiene ahorros y como no tiene hijos va a gastárselos como quiera: aprendiendo a cocinar, que ya es todo un reto, y pasando una temporada en Japón, país al que siempre ha querido ir. Así que, que lo suyo sea lo más breve posible y que pueda comenzar cuanto antes su nueva vida. Sin duda, se lo ha ganado.