Venganzas muy frías

He aquí una demostración palmaria de la certeza de aquella aseveración que Groucho Marx soltó no en una, sino en dos de sus películas (Una noche en la ópera y Los hermanos Marx en el Oeste). Ya saben, aquella de “Estos son mis principios, pero si no les gustan, tengo otros”. Pues eso es lo que le ha ocurrido a Rocío Flores Carrasco. Por si no lo saben o no recuerdan, es la hija de Rociíto Carrasco y de Antonio David Flores y, por consiguiente, nieta de la más grande, Rocío Jurado. Hasta aquí la filiación. Ahora los hechos. Resulta que los tribunales le han dado la razón en la demanda que había presentado contra Óscar Cornejo y Andrés Madrid, los responsables del docudrama emitido en Mediaset Contar la verdad para seguir viva en la que su madre denunciaba malos tratos por parte de su padre. A ella la mencionaron siendo menor y la justicia ha fallado a su favor. Además de compensación económica, el documental ha sido borrado de los archivos. Hasta aquí correcto, pero ella está negociando ya otra docuserie para explicar su verdad, la suya. Un ejercicio de lo más arriesgado.