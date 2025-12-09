Antena 3 tiene miedo

Creado: Actualizado:

A Atresmedia le ha entrado la desazón en forma de dudas a medida que se acerca el televisivo momento de las campanadas desde la Puerta del Sol. Sin duda se ha fijado en un hecho tan habitual que ya es tradición: los que despedimos al viejo año y recibimos al nuevo desde casa propia, casa de un familiar o en casa de amigos, tenemos sintonizada siempre La 1, pero en cuanto cae la bola y nos tragamos la última boda y, después, por supuesto del primer brindis, de los muchos que quedan por hacer, le damos al mando y nos pasamos a Antena 3 para ver con qué modelito nos sorprende Cristina Pedroche. Pero como sea que la de Vallecas, de tanto innovar ya resulta cansina, las audiencias son las que son y no aumentan y como en RTVE, después del sorpaso del 2025 con Broncano y Lalachus, apuestan por Andreu Buenafuente y Silvia Abril, han pensado que con La Pedroche y Chicote no tienen bastante, y han añadido en la nómina de esa noche al inefable Segura que va a aumentar su leyenda de que ya no les queda nada, televisivamente hablando, por visitar.