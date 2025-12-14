¿Y ahora, a quién ponemos?

Creado: Actualizado:

A RTVE le ha caído encima un “marrón” de cuidado. A 17 días vista de las campanadas desde la Puerta del Sol se ha quedado sin conductores del evento más seguido en la pequeña pantalla. Andreu Buenafuente, por prescripción facultativa, ha tenido que renunciar y con él, su pareja, Silvia Abril. Hasta aquí el problema. Busquemos ahora las soluciones. Hay que encontrar otra pareja con tirón y que aguante firme ante Pedroche, Chicote y el refuerzo de Santiago Segura. No es fácil encontrar una solución y con tan poco margen de tiempo. El lunes se asegura que se hará público. Ahora mismo, la opción mejor colocada es recuperar todo un clásico: los eternos Ramón García y Anne Igartiburu. Mal, no quedarán, seguro. Otra propuesta es la de Marc Giró y Candela Peña. También gusta en las altas esferas pero sin tanto consenso. Y la más rompedora sería la del recién fichado Jesús Vázquez y la repescada Paula Vázquez. Y seguro que aún se barajan más nombres sobre la mesa. En cualquier caso en horas saldremos de dudas. ¿Y quién sabe? Igual es una fórmula ganadora.